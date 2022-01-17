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Dört ilde eğitime bir kez daha ara verildi

Trabzon, Rize, Bolu ve Artvin'de buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bugünün ardından salı gününde de bir gün süreyle ara verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Ocak 2022 19:46
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 18 Ocak Salı günü olmak üzere Artvin' merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlimizde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle ilimiz merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü ( 1 gün ) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelemizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadelerine yer verdi.

Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Ümit, yazılı açıklamasında, meteorolojik bilgilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin anlaşıldığını belirtti.

Hava koşulları nedeniyle 18 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini aktaran Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

Rize'de bazı ilçelerde eğitime ara verildi

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ile buna bağlı riskler nedeniyle bazı ilçelerde eğitime verilen aranın uzatıldığını bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların (don, buzlanma) önüne geçilebilmesi amacıyla kararlar alındığını belirtti.

Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, Pazar, Derepazarı, İyidere, Kalkandere ilçeleri için eğitim-öğretiminin devamına karar verildiği de belirtildi.

Trabzon'da 5 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi

Trabzon'da il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "18 Ocak 2022 Salı günü Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

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