Yörsan'ın yeni sahibi belli oldu

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Matlı Holding, 6 aydır satış süreci devam eden Yörsan firmasını satın aldı. Susurluk İcra İflas Dairesi tarafından yapılan açık arttırmada en yüksek fiyatı veren Matlı Holding, Yörsan firmasının yeni sahibi oldu.

Balıkesir'de 2019 yılında kayyum atanan ve hakkında iflas davası görülen Yörsan'ın iflasına karar verilmesinin ardından yeni gelişme yaşanmıştı. Balıkesir'in en büyük süt ve süt ürünleri fabrikalarından olan Yörsan icradan satışa çıkarıldı. O açık arttırmayı da bugün Matlı Holding kazandı.

Yörsan, 2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirket tarafından satın alındıktan sonra, 2018 yılında B.A.E şirketi Türkiye'deki fonlarını ABD'li bir şirkete sattı. Şirket ardından yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı konkordato ilan etti. 2019 yılında da kayyum atandı. 10 Temmuz 2020 tarihinde Yörsan'ın iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Susurluk İcra İflas Dairesinin 2020/1 sayılı İflas Kararına istinaden bugün satışa çıkarıldı.

Yörsan, 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi adıyla kuruldu. Şirket, 1979 yılında Susurluk'ta bir mandıranın alımıyla beraber 1984'te inşa edilen fabrikasının faaliyete başlamasıyla Yörsan A.Ş adını aldı. 1985 yılında şirket, pastörize süt üretimine ve kültür peynirciliğine başlandı. Yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Binlerce üreticinin de sütlerini satın alarak Balıkesir yöresinde çiftçiye katkı sağlıyordu. Ağırlıklı olarak süt, peynir, ayran, tereyağı, kaymak ve krema olmak üzere süt ürünlerini ABD, Japonya, KKTC ve Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyordu.