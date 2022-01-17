Kastamonu ve Sinop için yoğun kar yağışı uyarısı

AK Partili Akbaşoğlu'ndan EYT müjdesi: 2022 yılı içerisinde paylaşacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı bir televizyon programında EYT'lilerle ilgili müjde verdi. EYT'lilerin şu anda içinde bulunduğu durumun 2002 öncesi yasaya dayandığını ifade eden Akbaşoğlu, "2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." dedi. Yasa çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda belirsizliğin sürdüğü Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, dün akşam katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu."2002 ÖNCESİ YASAYA DAYANIYOR"EYT'lilerin içinde olduğu durumun 2002 öncesi yasaya dayandığını söyleyen Akbaşoğlu, "EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü, AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi. Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile beraber emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme mevcut. Bugün de geçerliliği devam ediyor.