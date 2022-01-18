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Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL'ye kadar katkı

İşverenin yükünü hafifleten Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenen sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirimde yeni dönem başladı. Buna göre İşçi başına 5 puanlık destek 250-1876 lira arasında değişiyor. Yine edinilen son dakika bilgisine göre işçinin primini yatırmayan teşviklerden yararlanamayacak

Kaynak : Sabah
Eklenme : 18 Ocak 2022 07:50
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Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL'ye kadar katkı

İşverenin Türkiye genelindeki borcuna bakılacak. İşyerinin birinde borç çıksa diğeri de prim indirimi alamayacak
Gerçek kişilere Bağ-Kur prim sorgulaması yapılmayacak.

Son dakika haberler: İşverenin yükünü hafifleten Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirimde yeni dönem başladı. Prime esas kazanç brüt asgari ücret (5004 lira) ile bunun 7.5 katı (37 bin 530) arasında değişiyor.

Buna göre 5 puanlık prim indirimi bu yıl işçi başına 250 lira ile 1876 lira arasında değişecek. Ocak dönemine ait prim ve hizmet beyannamesinden itibaren (28 Şubat'a kadar verilecek) geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki işyerleri dikkate alınarak borç sorgusu yapılacak.

İşyerlerinin birinde prim borcu çıkması durumunda borcu olmayan işyerleri de dahil 5 puanlık indirimden yararlanılamayacak.

BORÇ SORGULAMASI YAPILACAK

Sigorta primlerinde 5 puanlık indirim konusunda yapılan değişiklikler bu yıl uygulamaya giriyor.

Mevcut uygulamada işyeri bazında yapılan prim borcu incelemesi işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinde yapılacak. SSK'lı olarak çalışanların prime esas kazancı üzerinden yüzde 14 oranında işçi, yüzde 20.5 oranında işveren payı olmak üzere yüzde 34.5 prim kesiliyor. Primini düzenli ödeyen işverenlere destek için 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor.

Birden fazla işyeri olan işveren bir şirketinde borcu olsa bile borcu olmayan diğer şirketinde indirim uygulanmaya devam ediyordu. Ocak ayı itibariyle işyeri bazında değil Türkiye genelindeki tüm işyerleri dikkate alınarak sorgulanacak.

BORÇ 20 LİRA DA OLSA KOD ALINAMAYACAK

İşyerinden birinde 20 lira ve üzeri borcu olan hiçbir işyeri için 5510 kodunu (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi) seçemeyeceği için prim indirimi alamayacak. Beş puanlık prim indirimi çalışanın brüt ücretine uygulanıyor. Kurum'a olan borçlarını ödeyen, yapılandıran, taksitlerini düzenli ödeyenler ise prim indiriminden yararlanmaya devam edecek.

ALT İŞVERENLİK DE İNCELENECEK

Sorgulama şirketler için vergi kimlik numarası, gerçek kişi işverenlerde de kimlik numarası ile yapılacak. Gerçek kişide Bağ-Kur kapsamındaki prim borçları sorgulama konusu olmayacak. Alt işverenlikte de prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Beş puanlık prim indiriminden yararlanan 51 ilde 6 puanlık prim indirimi de uygulanıyor.


Borcu olanlar bu indirim ve diğer teşviklerden de faydalanamayacak.

Yasal ödeme süresi geçen prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezasının olup olmadığının tespiti sırasında işverenin SGK'ya kendi adına tescil ettiği tüm işyerlerinde yasal ödeme süresi geçen prim borçları sorgulanacak.


Ayrıca, gerçekte o işyerinde çalışmayan birini sahte sigortalı gösterip sigortasız çalıştıran işverenler 5 puanlık indirim hakkından yararlanamaz.

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Türkiye geneli borç durumu sorgulama işlemi SGK Online İş Yeri Bildirge Ekranı vasıtası ile "e Borcu Yoktur Aktivasyonu" seçeneği üzerinden gerçekleştirebilir.

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