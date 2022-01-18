112 yaşındaki ebe Gülizar Nine öldü

Çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Yıldız, hayatını alternatif tıbba adayarak hekim olarak nam salmıştı. Birçok kişinin doğumunda ebelik yapan, çok sayıda hamile kadının ve bebeklerinin hayatını kurtaran Gülizar Nine köy mezarlığında toprağa verildi