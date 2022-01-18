112 yaşındaki ebe Gülizar Nine öldü
Ardahan'ın Samanbeyli köyünde yaşayan ve daha önce ebelik yapan 112 yaşındaki Gülizar Yıldız 112 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak : Sabah
Eklenme : 18 Ocak 2022 08:09
Çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Yıldız, hayatını alternatif tıbba adayarak hekim olarak nam salmıştı. Birçok kişinin doğumunda ebelik yapan, çok sayıda hamile kadının ve bebeklerinin hayatını kurtaran Gülizar Nine köy mezarlığında toprağa verildiMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız