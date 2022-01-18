Kuzey Marmara Otoyolu 1 ayda 10 milyar taşıdı

Mayıs 2021'de tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu milyarlık yatırımların da yeni rotası oldu. Yolun geçtiği güzergahlarda yerel ekonomiler canlandı, turizm, gayrımenkul ve sanayi gibi sektörlere büyük destek sağlandı.

İstanbul ile mesafesi 45 dakikaya düşen Kartepe, Sapanca ve Akyazı gibi lokasyonlar yatırımcılar tarafından adeta İstanbul'un yeni ilçeleri olarak görülmeye başlandı.

Güzergah ve çevresi sadece son 1 ayda 10 milyarlık yatırım çekti. Geçtiğimiz hafta Zeray İnşaat, Kartepe'de Kocaeli'nin bugüne kadarki en büyük gayrimenkul yatırımının startını verdi. 910 milyon liralık konut projesine başlayan şirket, ön talepte konutların yüzde 30'unu geçen hafta sattı. Toplam 501 daireden oluşan proje, 2 bin 500 kişiye de istihdam sağlayacak.

Sapanca'daki turizm yatırımları ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artış gösterdi. İki otel, 8 butik otel ve toplamda 826 konuttan oluşan 3 gayrımenkul projesi için düğmeye basıldı. Sapanca ve civarı 2021 mayıs ve aralık ayları arasında 3.8 milyarlık yatırım çekti. Kuzey Marmara Otoyolu, İzmit OSB çıkışında yer alan Alikahya OSB ve Asım Kibar OSB de sanayi yatırımlarının gözde merkezi oldu. Bölgelerdeki yatırım talebi yüzde 30 arttı. Türkiye'nin en büyük kalıp üreticilerinden Cemras İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımını 250 milyon liralık tesisle bu bölgeye taşıma kararı aldı. Ans Enerji de 30 milyon TL'lik yatırım için düğmeye bastı. Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası'nın rakamlarına göre, 2'si Akyazı olmak üzere, 1.3 milyarlık beş yeni OSB'nin kurulmasına karar verildi. Oda, son 3 ayda 32 yatırım başvurusu geldiğini de açıkladı.

2.6 MİLYARLIK TASARRUF

Kuzey Marmara Otoyolu'nun batıdaki fırsat penceresi ise Çerkezköy ve Kapaklı'ya açıldı. Yol ile birlikte iki ilçedeki gayrımenkul ve sanayi yatırımları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30'a varan oranda artış gösterdi. Çerkezköy'de geçen ay ikisi ilaç olmak üzere 5, Kapaklı'da ise 8 yeni fabrikanın temeli atıldı. SABAH'a konuşan Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Ulugtekin ise projenin oluşturduğu tasarrufa da vurgu yaparak, "Kuzey Marmara Otoyolunun ülkemize, vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2.6 milyar lira katkı sağlıyor" dedi.

YABANCININ RADARINDA

Fırsatlar yabancı yatırımcının da radarına girdi. Dubaili Damac İnşaat'ın Başkanı Hussain Sajwani dünyada yaptıkları büyük yatırımları Türkiye'de de geçirmek istediklerini söyledi. Sajwani, Marmara'da lojistik avantajı bulunan şehirlerde gayrimenkulün her alanında yatırım yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Öte yandan Akyapı inşaat da Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı noktalarından olan Ümraniye Alemdağ'da 850 milyon lira yatırım ile 15 bloktan oluşan 509 dairenin startını verdi. Hollanda merkezli risk sermayesi şirketi GKG Ventures de Türkiye'deki lojistik ve finansal dönüşümlere dikkat çekerek Türkiye'de yeni yatırımlar yapacağını duyurdu. GKG Ventures Kurucu Yönetici Direktörü Baran Engür, "Milyarlık girişimler öne çıkıyor.Yeni fırsatlara yatırım yapacağız" dedi.