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Kadıköy'de öldürülen kuaförün gizemi çözüldü

Silopi'den Kadıköy'e uzanan, yüzlerce kilometrelik yoldan, onlarca yıl süren kine ve sonucunda töre cinayetine varan kuaför Kamuran Tün'ün (42) ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, geçen ekim ayında yaşanan töre cinayetinde bıçağı ailenin en küçük üyesi Murat'ın sapladığını ancak ailenin en büyüğü olan amcası Salih ve babası Hacı Timuçin'in planlaması ile olayın gerçekleştiğini belirtti. İddianamenin detaylarında, amca Salih'in konunun namus meselesi olduğunu belirterek yaptığı toplantıda, "Kamuran'ın ölmesi lazım. Üçümüzden biri bu adamı öldürecek, bir karar verelim" dediği ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 18 Ocak 2022 08:50
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Kadıköy'de öldürülen kuaförün gizemi çözüldü

Korkunç olay, geçen yıl Ekim ayında İstanbul Kadıköy'de gerçekleşti. İddiaya göre annesinin Kamuran Tün ile 20 yıl önce yasak aşk yaşadığını öğrenen Murat Timuçin(21) büyük şok yaşadı.

Babası Hacı ve amcası Salih Timuçin, Kamuran Tün'ü (42) öldürmesi için genç adamı azmettirdi. Tün'ü bulmak için yola koyulan Murat Timuçin, Duygu Asker'den yardım istedi. Kadıköy'de kuaför dükkanı olan Kamuran Tün'e beraber iş yapmak istediği yönünde mesaj atan Asker, Tün'ün Irak'tan İstanbul'a gelmesini sağladı. İkili Kadıköy'de buluşunca Murat Timuçin yolda yürüyen Timuçin'i defalarca bıçakladı. Cinayeti işleyen Murat, babası Hacı, amcası Salih Timuçin tutuklanırken onlara yardım eden dayı Selçuk Başboğa ve buluşmayı organize eden Duygu Asker adli kontrolle serbest kaldı.

"NAMUS MESELESİ, ÖLMESİ LAZIM, BİRİMİZ ÖLDÜRELİM" KARARI

Töre cinayetine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamede olayın detayları da ortaya çıktı. Silopi'de yaşayan Hacı Timuçin ile Sedika Yavuz'un evliliğinden Murat dünyaya geldi. 2003 yıllarında, Hacı Timuçin askerdeyken Sedika Yavuz olay nedeniyle hayatını kaybeden Kamuran Tün ile gönül ilişkisi kurup bulundukları şehirden kaçtı. O dönem 2-3 yaşlarında olan Murat'a dedesi ve babaannesi baktı.

Akraba ve arkadaşlarından annesinin kendisi küçükken bırakıp başka bir adamla kaçtığına dair söylentilere ise sürekli muhatap oldu. Sedika Yavuz'un Kamuran Tün ile kaçması Timuçin ailesinde Tün'e husumet duymalarına sebepti. Timuçin ailesinin en büyüğü yani babanın vefat etmesi üzerine yaklaşık 20 sene evvelki olay tekrar gündeme geldi. Artık ailenin en büyüğü sıfatına sahip olan Salih Timuçin, konunun namus meselesi olduğunu belirterek, kardeşi ve yeğenine "Kamuran'ın ölmesi lazım, üçümüzden biri bu adamı öldürecek bir karar verelim" dedi. Küçüklüğünden yetişkinliğine uzanan dönemde bu olaya hep maruz kalan Murat ise "Ben yaparım" diyerek kendisini aslında cinayetin de başrolü yaptı.

CİNAYET MOTİVASYONU İÇİN PUSUDA BEKLEDİLER

Bu aşamadan sonra Kamuran Tün'e Murat Timuçin'in sahte adresle bir kadınmış gibi konuşarak ulaştığını belirten savcılık, buluşma için de Duygu Asker ile görüşüldüğünü kaydetti. Savcılık, "Maktulün öldürülmek üzere kandırılarak Kadıköy'de hazır edilmesi ve oyalanması üzerine anlaşma sağladılar, Silopi'den yola bu nedenle çıktılar.

Murat, maktulün arkasından ekmek bıçağı ile sırtından başlamak kaydıyla defalarca maktule vurdu" tespitini yaptı. Olay anında planı yapan Timuçin ailesinin bireyleri ve dayı Selçuk Başboğa'nın da pusuda beklediğini vurguladı. Bunu da Murat'ın motivasyonunu artırmak için yaptıklarını kaydetti.

TÖRE SAİKİ İLE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Timuçin ailesi dışındaki Duygu Asker'in suçlamayı inkar etse de Hacı ile Murat ile görüştükten sonra cinayete ikna olduğunu kaydeden savcılık, hatta 'Benim başımı belaya sokmayın' dediğini ve maktulü Kadıköy'de saatlerce oyaladığı ortaya çıkardı. Dayı Selçuk Başboğa'nın da öldürme planından haberdar olmadığını savunduğunu ancak olay günü şüphelileri Kadıköy'e getirdiğini, buluşma anı ve devamı süresince de takip ettiğini değerlendirdi. Tüm şüphelilerin 'töre saiki ile tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Yıllar sonra töre cinayetini tekrar gündeme getiren şüpheliler önümüzdeki günlerde Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

ARZU KAYA

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