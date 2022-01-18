Eğitimde fırsat eşitliği ve mesleki eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde yol haritasını yeniden çizdi. Okullarda ilk yarıyıl döneminin sona ermesine sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen yol haritasının detayları ortaya çıktı. Yol haritasının öncelikli iki ana hedefi, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi olarak belirlendi. Eğitim sisteminin sunduğu imkanlardan öğrencilerin eşit şekilde yararlanabilmesi eğitimde fırsat eşitliği bağlamında değerlendiriliyor. Bu kapsamda, öğrencilere eşit fırsatlar sunulması, sosyal arka planı nedeniyle dezavantajlı öğrencilerin desteklenmesine önem verilecek. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencileri desteklemek için çeşitli projeler yürütülüyor.

MEB, öğretmenlerin pedagojik ve alana özgü becerilerini geliştirmek için kapsamlı bir eğitim programı hazırlıyor. Ayrıca öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonra ilk beş yılda tamamlayacakları geniş çaplı bir eğitim programı uygulanacak. Bu programa, mesleğe başlayan öğretmenlerin tümünün katılması planlanıyor. Böylece, öğretmenlerin her yıl belirli bir bölümünün katıldığı programlardan ziyade tüm öğretmelerin katıldığı gelişim programları uygulanacak. Bu eğitim programı hazırlanırken farklı kademelerde eğitim verecek öğretmenlerin ihtiyaçları dikkate alındı.

HAKAN TEKİN