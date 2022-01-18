Adrese teslim kadro ilanı iptal edildi

Balıkesir Üniversitesi'nin Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'na alacağı bir adet öğretim görevlisi ilanında, 'aşçılık dalında MEB ustalık ve MEB usta öğreticilik belgeleri ile dünya mutfağı belgesine sahip olmak' şartı dikkat çekmişti. Şartları taşıyan bir kişi sınava girmeye hak kazanmıştı.

İPTAL EDİLDİĞİ DUYURULDU

Tepkiler üzerine üniversite, kadro ilanının iptal edildiğini duyurdu. Üniversitenin resmi internet hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 17.12.2021 tarihli Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfasında ilan edilen Üniversitemiz Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadro ilanı kamu yararı, hizmet gerekleri ile akademik teşkilat ve işleyiş dikkate alınarak iptal edilmiştir.