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Etin alım fiyatına zam...Tüketiciye yansıyacak

Et ve Süt Kurumu üreticiden aldığı karkas etin alım fiyatını artırdı. Büyükbaş hayvan etinde kiloda 10 lira ile 4 lira arasında değişen oranlarda zam yapan Et ve Süt Kurumu kuzu ve koyun etinde kiloda 10 lira zam yaparken keçi etinin fiyatını artırmadı.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 18 Ocak 2022 09:30
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Etin alım fiyatına zam...Tüketiciye yansıyacak

Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre;

Son olarak 2021 Aralık ayı başında karkas et fiyatını artıran Et ve Süt Kurumu büyükbaş hayvan alımında birinci kalite, asgari karkas ağırlığı 190 kilo, asgari yüzde 57 ve üzeri randımanı olan yerli tosunun karkasını kilosunu 50 liradan 60 liraya çıkardı. Aynı şartlara sahip ithal tosunun karkas fiyatı ise kilo başına 48 liradan 58 liraya çıkarıldı. Kalite ve randıman düştükçe fiyatlardaki artış oranı da düşüyor. Genel olarak fiyat artışı kilo başına 4 lira ile 10 lira arasında değişiyor.

Kuzu karkas ve koyunda 10 lira zamlandı

Küçükbaş hayvan etinin alımında da fiyatlar artırıldı. Aralık ayı başında kuzu karkasın kilosu 45 lira iken yapılan zam ile 55 liraya yükseltildi. Koyun etinin kilosu ise 35 liradan 45 liraya çıkarıldı. Keçi etinde ise fiyat artışı yapılmadı kilosu 25 liradan alınacak.

Serbest piyasada kuzu eti daha pahalı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin kombinalar ve kesimhanelerden aldığı ve son olarak 6 Ocak'ta yayınladığı fiyat tablosunda Et ve Süt Kurumu'nun fiyatları hariç tutulduğunda dana bıçak yağsız etin kilosu ortalama 59 lira 94 kuruş. Önceki aya göre yüzde 5 oranında düşüş kaydetti. Yıllık olarak ise yüzde 64 oranında artış olduğu ifade ediliyor. Kuzu bıçak yağsız etin kilosu ise ortalama 69 lira 38 kuruş. Geçen aya göre yüzde 6 son 1 yılda ise yüzde 35,9 artış görülüyor.

Et ve Süt Kurumu'nun fiyatları ortalama dahil edildiğinde dana etinde ortalama fiyat 57 lira 98 kuruşa düşerken, kuzu etinin kilosu 62 lira 86 kuruşa geriliyor. Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin yayınladığı bu fiyatlar peşin ve yüzde 2 fire hariç olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Et ve Süt Konseyi kuzu etini dana etine göre daha ucuz alırken, serbest piyasada kuzu eti dana dan daha yüksek fiyata satılıyor.

Tüketiciye daha yüksek yansıyacak

Büyükbaş ve küçükbaş karkas ette yapılan fiyat artışı tüketiciye daha yüksek oranlarda yansıması bekleniyor.

Fiyat artışına rağmen maliyetlerin altında

Besiciler uzun bir süredir yem maliyetlerindeki yüksek artışa rağmen kırmızı et fiyatının üreticide aynı oranda artmadığına dikkat çekiyor. Besiciler, Et ve Süt Kurumu'nun açıkladığı yeni fiyatın da maliyetin altında kaldığını dana karkas etin maliyetinin 70 liranın üzerinde olduğunu iddia ediyor.

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