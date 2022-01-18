'Ev abiliği, esnaf imamlığı vs. görevlerinde bulunmuş 9 FETÖ şüphelisine gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, büyük bölge imamı, esnaf imamlığı gibi çeşitli konumlarda görev alan ve haklarında beyan, SGK, Bank Asya kaydı gibi deliller bulunan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.