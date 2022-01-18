Kayseri'de ihraç kamu görevlilerine FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 8 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 09:37
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı, ihraç öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız