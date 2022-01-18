Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!

Selçuk Üniversitesi tarafından 24 Aralık 2022 tarihinde öncelikli alan araştırma görevlisi statüsünde olmak üzere toplam 10 adet kadro ilan edilmiştir.

İlgili kadroların ön değerlendirme sonuçları 17 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Selçuk Üniversitesi kurumsal web sayfası üzerinden yayımlanmıştır.

Mimarlık Bölümü ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ebelik Bölümü ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Psikoloji Bölümü ön değerlendirme sonuçlarını ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Özel Eğitim Bölümü ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümleri ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ön değerlendirme sonuçlarından görülebileceği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Nihai Değerlendirme" başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan "..Araştırma üniversiteleri ile aday araştırma üniversitelerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tahsis edilen öncelikli alan araştırma görevlisi kadrolarıyla ilgili sınava çağrılacak aday sayısı, ilan edilen kadronun üç katını geçemez." hükmüne göre Selçuk Üniversitesi tarafından ön değerlendirme sonucuna göre sınava üç katı aday davet edilmiştir.

Ancak, 26 Aralık 2017 tarihinde Aday Araştırma Üniversitesi olarak ilan edilen Selçuk Üniversitesi aradan geçen süre zarfı sonunda 8 Aralık 2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla bu statüden çıkartılmıştır. Özetle, ilanın yayım tarihinden önce ilgili yükseköğretim kurumunun ADAY ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ statüsü sona erdirilmiştir.

Bu durumda, Selçuk Üniversitesinin öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında bir kadro için üç kişi yerine diğer yükseköğretim kurumlarının tabi olduğu usule uygun olarak on kişi davet etmesi yürürlükteki mevzuatın bir gereğidir.

Sonuç itibarıyla, 24 Ocak 2022 günü sözlü sınav aşaması gerçekleştirilecek olan araştırma görevlisi alımlarına dair ön değerlendirme sonuçlarının yeniden gözden geçirilmek suretiyle düzeltilmesi gerektiğini düşünmekteyiz!