Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi

25.08.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yetkileri kaldırılan ve geçmiş dönemde Bakanlık Makamı tarafından denetledikleri birimlerin astı olarak atanan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları, eşitleri gibi Muhasebe Denetmeni unvanına atanmak için Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin NEBATİ'den çözüm bekliyor.

Düzenleme ile ne olmuştu?

25.08.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 83 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Defterdarlık Uzmanlarının denetim ve inceleme yetkisini düzenleyen 241/2 ve 243/3 Maddeleri yürürlükten kaldırılmış olup Kararnamede: "...Hazine ve Maliye Bakanlığı Taşra teşkilatında Defterdarlık Uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce Muhasebe Denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda istihdam edilenler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Muhasebe Denetmeni kadrosuna atanırlar" Hükmüne yer verilmiştir.

Düzenleme ile Defterdar emrinde Denetim ve İnceleme yetkisine sahip Defterdarlık Uzmanları arasında ayrıma gidilerek; sadece 2011 yılı öncesi Muhasebe Denetmeni/Denetmen Yardımcısı kadrosunda bulunanlara Muhasebe Denetmeni unvanı tanınmıştır.

2011 yılından sonra mesleğe atanan ve 10 yıllık süreçte onlarla aynı görev tanımı, yetiştirilme, statü ve özlük haklarına sahip olarak görev yapan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarına ise muhasebe denetmeni unvanı tanınmadığı gibi anılan uzmanların yetkileri de kaldırılmıştır.

Statü Kaybı Nasıl Yaşandı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra denetim kadrosunun 3'te 2'sini oluşturan ve yetkileri kaldırılan bahse konu Denetim Elemanları, Lütfi ELVAN'ın görev yaptığı dönemde, Bakanlık Makamı tarafından, daha önce denetimini gerçekleştirdikleri Defterdarlık Birimlerine (Müdürlükler, Malmüdürlükleri) statü kaybına uğratılarak Büro Elemanı olarak atanmıştır.



Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları, kariyer mesleğine adım attıkları yardımcılık süreci de dahil olmak üzere Birimlerde görevli defterdarlık uzmanlarından farklı olarak sadece Defterdar Emrinde görevlendirilmiş, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmuş, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinden denetim elemanı olarak yararlanmış, resmi mühre sahip olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma alanlarında denetim elemanı olarak tecrübe kazanmıştır.

Bugün gelinen noktada ise yetkileri kaldırılmış, çalışma barışını bozacak şekilde daha önce denetimini gerçekleştirdikleri, haklarında ön inceleme, inceleme, soruşturma yaptıkları personelin astı olarak atanmış, Disiplin Amirleri Birim Müdürü seviyesine düşürülmüş ve anılan Denetim Elemanlarına tenzilirütbe ile statü kaybı yaşatılmıştır.

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları Ne Talep Ediyor?

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları;

En etkin şekilde istihdamlarının sağlanmasını, daha önce aynı görev tanımı, yetiştirilme, statü ve özlük haklarına sahip oldukları eşitleri ile Muhasebe Denetmeni unvanında birleşmeyi,

Anayasanın eşitlik ilkesi gereği kişisel durumları ve nitelikleri aynı olanlar arasında, konulan kurallarla farklılık oluşturulmaması, hukuk devletinin bir gereği olarak hakkaniyet ve adalet ilkeleri doğrultusunda haklı beklentilerinin de gözetilerek "Muhasebe Denetmeni" unvanına atanmalarını sağlayacak bir yasal düzenleme yapılmasını talep ediyor.