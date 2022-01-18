Bakan Özer'in çok önemsediği MESEM'lerde karne verilemiyor

Mesleki Eğitim Merkezleri sisteminin özellikle son dönem uygulama ve değişimleri; eğitim, öğretim, pedagoji, öğrencilerin sosyalleşmeleri ve çocuk işçilik gibi bir çok alanda tartışılması gerekir. Buna rağmen işlemekte olan sistemde bakanlığın hazırlıksız olması en çok da öğrencilerin tepkilerine neden oluyor.

Bakanlık bu öğrenciler için e-Mesem adlı sistemi kullanıyor. Sisteme öğretmenler öğrenci notlarını girdiler fakat sistemde karne, teşekkür, takdir belgesi düzenlemesi olmadığı için dün başlaması gereken karne dağıtma işlemi yapılamadı. Dün (Pazartesi) diyoruz çünkü bu öğrenciler haftada bir gün okula geliyorlar ve Pazartesi günü okula gelenlerin karneleri karne haftasında Pazartesi günü veriliyor. Yani her öğrenci kendi gününde karne alıyordu. Aksi halde öğrencilerin işyerlerinden izin almaları sorun olabiliyor.

Bakanlığın bu soruna ivedilikleri çözüm bulması gerekiyor. Mesleki Eğitim Merkezleri de doğal olarak karne işlemleri için sistemin düzeltilmesini bekliyor, karneleri Cuma gününe yetiştirmek istiyorlar.

Maksut BALMUK