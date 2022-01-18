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Devlet Su İşleri, yatırımlarıyla Kocaeli'de taşkın riskini azalttı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: Kocaeli'de taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 9 taşkın koruma tesisiyle 7 yerleşim yeri ve 19 bin 190 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 10:31
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Devlet Su İşleri, yatırımlarıyla Kocaeli'de taşkın riskini azalttı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Kocaeli'de son 19 yılda hayata geçirilen 9 taşkın koruma tesisiyle 7 yerleşim yeri ve 19 bin 190 dekar arazinin taşkın riski kontrol altına alındı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürüten DSİ Genel Müdürlüğü, inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş yelpazede, mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sunuyor.

Bu bağlamda 1954'ten bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekten sorumlu olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak kullanıma sundu.

- "Çiftçilerimize yıllık 34 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık"

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kocaeli'ne son 19 yılda devasa su yapıları inşa ederek aziz milletin istifadesine sunduklarını belirterek, kentin mümbit topraklarını suyla buluşturmak için yatırımların hız kesmeden sürdüğünü bildirdi.

Modern sulama projelerinin ülke için son derece önem arz ettiğini vurgulayan Yıldız, "Son 19 yılda Kocaeli'de inşa edilen 3 sulama tesisiyle 26 bin 630 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Kocaeli'de topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 34 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Kocaeli'miz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 2 sulama tesisinin inşaatı devam ediyor. Bunların tamamlanmasıyla toplam 6 bin 950 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup, bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle Kocaeli zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 22 tesisle 395 milyon 284 bin lira yatırım yaptıklarını vurgulayan Yıldız, kentte son 19 yılda 2 baraj ve 1 gölet inşa ettiklerini kaydetti.

- "HES'lerle milli ekonomimize katkı sunuyoruz"

Yıldız, Kocaelili vatandaşların ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin öneminin çok fazla olduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Dolayısıyla Kocaeli'nin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Bu kapsamda bir göletin yapım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, Kocaeli'de taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 9 taşkın koruma tesisiyle 7 yerleşim yeri ve 19 bin 190 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. Son 19 yılda Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Kocaeli'de bir işin çalışmaları devam etmekte olup, tamamlandığında toplam 134 bin 120 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılacaktır.

Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır. Kocaeli'de son 19 yılda 5 Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 14,47 milyon kilowatt saat enerji üretimi sağlıyor, kurulu gücü 2,57 megawat olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize katkı sunuyoruz. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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