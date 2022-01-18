Yankesicilikten yakalandı; 22,5 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

Akdeniz ilçesinde alışveriş bahanesiyle iş yerine giren kadın, Ş.İ.'nin (60) cebinden 5 bin TL'yi çaldı. Toroslar ilçesinde de aynı yöntemle Ş.Ç.'nin (59) cebinden 3 bin 500 TL çalındı. Kadınlar şikayetçi oldu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, ifade ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüpheli S.A.'yı tespit etti. Gözaltına alınan S.A.'nın yankesicilik ve hırsızlık suçlarından 15 aranmasının olduğu ve hakkında 22,5 kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. S.A.'nın ayrıca Mersin, İstanbul, Ankara, Nevşehir, Adana ve Osmaniye'de de benzer suçları işlediği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., savcılıkta "Kabul etmiyorum, iftiradan gözaltına alındım. İftira atanları tanımıyorum" dedi. S.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.