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Adliye önünde polise bıçakla saldırdı...Bacağından vuruldu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polise bıçakla saldırdığı belirtilen bir kişi bacağından vuruldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 11:44
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İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde nöbet tutan polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, görevli diğer polis memurları tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Adliyesi önündeki bariyerlerden atlayan henüz ismi öğrenilemeyen 18 yaşındaki bir genç, nöbet tutan polis memurunu bıçakla yaraladı.

Olayı gören çevredeki diğer polisler, silahla ateş ederek saldırganı bacağından vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memuru ve zanlıyı hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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