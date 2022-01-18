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Bu okulda öğretmenler podcast yayınlarıyla seslerini geniş kitlelere duyuruyor

Çankırı'da Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, hazırladıkları podcast yayınlarıyla dinleyicilerine hem okuldaki çalışmalar hakkında hem de kültürel konularda bilgiler aktarıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 11:23
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- Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilen dönemde öğrencilerine ulaşmak için başlattıkları podcast yayınlarını sürdürüyor.

Salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde seslerini öğrencilerine duyurmaya çalışan Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, ilk olarak dergi çıkarmak istedi.

126 öğrencili okulda resim ve müzik bölümündeki çalışmaları dergiye tam olarak yansıtamayacaklarını anlayan öğretmenler, hem öğrencilerine hem de daha geniş kitlelere seslerini duyurmak için internet üzerinden indirilebilir, dijital formattaki müzik ve konuşma, sohbetlerden oluşan bir dinlence tarzı olan ve internet ortamında bulunabilen podcast yayını yapmaya karar verdi.

Öğretmenler, okuldaki stüdyoda hazırladıkları podcast bölümlerinde hem okul çalışmaları hakkında hem de milli ve manevi değerler ile kültürel konularda dinleyicilere bilgiler veriyor.

Bugüne kadar 2 sezon, 18 bölüm yayın yapan öğretmenler, hem Çankırı'da hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki dinleyicilerine seslerini duyuruyor.

- "Bu konuda ilk olduğumuzu düşünüyoruz"

Okul Müdürü Mehtap Meydaneri, AA muhabirine, okumaktan çok dinlemeyi sevenler için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Son yıllarda popüler hale gelen podcast yayınlarıyla seslerini geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini anlatan Meydaneri, şöyle devam etti:

"Podcast son yıllarda yaygınlaşan bir platform. Türkiye'de okullar arasında böyle çalışma yapan bir okul yok. Biz bu konuda ilk olduğumuzu düşünüyoruz. Biz pandemi döneminde öğrenciler uzaktan eğitimdeyken biz de okula gelip gidiyoruz, bir şeyler yapmak istedik. Yaptığımız çalışmalardan hem Çankırı'yı hem ülkeyi haberdar edelim çünkü gerçekten öğretmenlerimiz çok başarılı, çok çalışkan, güzel çalışmalar yapan, öğrencilerin faydasına güzel çalışmalar üreten arkadaşlarımız var. Bunları Türkiye'ye duyurmak istedik açıkçası."

Her bölümde insanlara kültürel bir şeyler kazandırmayı da amaçladıklarını dile getiren Meydaneri, "Yaptığımız bölümlerden bir tanesi Anadolu masalları, bir tanesi Dedekorkut masallarıydı. Zaman zaman ozanlarımızla ilgili bölümler yaptık. Belirli gün ve haftaları takip etmeye çalışıyoruz. Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın kabulüyle ilgili bölüm yaptık. Şu ana kadar 18 bölüm yayınımız oldu. Amacımız, sesimizi Türkiye'ye duyurabilmek. Burada amatör bir stüdyoda tamamen kendi kişisel çabalarımızla bir şeyler yürütmeye çalışıyoruz. Bunlardan insanların da haberi olsun istedik. Podcast çalışması sayesinde de sesimizi, Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinin sesini Türkiye'ye duyurmuş olduk." ifadelerini kullandı.

- Mezunlar da yayınlara destek veriyor

Okulun edebiyat öğretmeni Hatice Geçim de podcast çalışmalarının içeriklerini hazırladığını söyledi.

Yayınları severek hazırladıklarını ve büyük keyif aldıklarını aktaran Geçim, "Birinci sezonumuzda çok çeşitli konular içine girdik. Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların dünya üzerindeki varlığından söz ettik ve okulumuzun öğretmenleri, güzel kadın şarkıları söyledi. Devamında Anneler Günü, Babalar Günü yayını yaptık. Somut olmayan kültürel mirasımızla ilgili UNESCO'nun da halk masallarını, ninnilerini kabul ettiğini biliyoruz, bu konuda çok güzel podcast yaptık ve ikinci sezonumuza da mutlulukla başladık." diye konuştu.

Mezun öğrencilerinin de yayınlara destek verdiğini, şarkılar ve şiirler seslendirdiğini belirten Geçim, seslerini tüm dünyaya duyurmak istediklerini sözlerine ekledi.

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