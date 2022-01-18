Kar fena bastırdı, Bursa-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Bursa'da ulaşımda aksamalar oluyor. Bursa'yı Eskişehir ve Ankara'ya bağlayan yolundada Kestel Ümit Alan mevkinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım yapılamıyor. Ekipler, yolun açılması için yoğun çaba gösteriyor.