Bakan Özer'den yarıyıl tatili açıklaması
Bakan Özer'den yarıyıl tatili açıklaması
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
'KHK'lıları savundukları kadar polis, jandarma ve bekçimizi sahiplenmediler'
'KHK'lıları savundukları kadar polis, jandarma ve bekçimizi sahiplenmediler'
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bürokrasi ile imtihanı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bürokrasi ile imtihanı
Adliye önünde polise bıçakla saldırdı...Bacağından vuruldu
Adliye önünde polise bıçakla saldırdı...Bacağından vuruldu
Bakan Koca, hiç aşı olmayanların sayısını açıkladı
Bakan Koca, hiç aşı olmayanların sayısını açıkladı
Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil!
Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil!
Asgari ücrete yapılan zam sitelerin aidat giderlerini arttırdı
Asgari ücrete yapılan zam sitelerin aidat giderlerini arttırdı
Altının gram fiyatı yükselişte, 788 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı yükselişte, 788 liradan işlem görüyor
Bakan Özer'in çok önemsediği MESEM'lerde karne verilemiyor
Bakan Özer'in çok önemsediği MESEM'lerde karne verilemiyor
Selçuk Bayraktar'dan kendisini hedef alan profesöre tepki
Selçuk Bayraktar'dan kendisini hedef alan profesöre tepki
Kardan kapanan yolların açılması için 112'ye asılsız hasta ihbarları yağdı
Kardan kapanan yolların açılması için 112'ye asılsız hasta ihbarları yağdı
Etin alım fiyatına zam...Tüketiciye yansıyacak
Etin alım fiyatına zam...Tüketiciye yansıyacak
İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme
İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme
Adrese teslim kadro ilanı iptal edildi
Adrese teslim kadro ilanı iptal edildi
Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak
Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak
Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL'ye kadar katkı
Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL'ye kadar katkı
Tüketiciler için yeni düzenleme: Ceza ödemeden sözleşme feshedilecek!
Tüketiciler için yeni düzenleme: Ceza ödemeden sözleşme feshedilecek!
Kayseri'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi
Kayseri'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde eğitime ara verildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde eğitime ara verildi
6 yaşında karar verdi, 24'ünde doktor oldu
6 yaşında karar verdi, 24'ünde doktor oldu
'4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' iddiası yalanlandı
'4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' iddiası yalanlandı
Yurt dışında görevli personele kira katkısı belli oldu
Yurt dışında görevli personele kira katkısı belli oldu
Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
Vaka sayıları açıklandı: 64 bin 935 yeni vaka
Vaka sayıları açıklandı: 64 bin 935 yeni vaka
'Otomobil satışları noter yerine e-Devlet üzerinden yapılsın'
'Otomobil satışları noter yerine e-Devlet üzerinden yapılsın'
57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı! İşte yeni sahibi
57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı! İşte yeni sahibi
Fatura yardımıyla ilgili sekiz soru sekiz cevap
Fatura yardımıyla ilgili sekiz soru sekiz cevap
Hamile hemşireye saldırı: 4 kişi karnını tekmeledi
Hamile hemşireye saldırı: 4 kişi karnını tekmeledi
Dönemin son ders zili cuma günü çalacak
Dönemin son ders zili cuma günü çalacak
EPDK duyurdu: İşte elektrikte kademeli fiyat tarifesi
EPDK duyurdu: İşte elektrikte kademeli fiyat tarifesi
Ana sayfaHaberler Siyasi

'KHK'lıları savundukları kadar polis, jandarma ve bekçimizi sahiplenmediler'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kamu kurumuna sızmış teröristleri savundukları kadar, KHK'lıları savundukları kadar, bizim gece gündüz sokakları arşınlayan, nöbet tutan, hırsızın uğursuzun uyuşturucu satıcısının peşinde koşan bekçimizi, polisimizi, jandarmamızı, denizlerde sabahlayan leventlerimizi sahiplenmediler, sahiplenmeyecekler. Sahiplenmezler de.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 11:59
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı"nda, her yıl gerçekleştirdikleri Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Dün Arnavutluk ziyaretinde bir arada olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıya özel selamlarını ve başarı dileklerini ileten Soylu, "Her pazartesi yaptığımız güvenlik ve istihbarat toplantıları hariç İçişleri Bakanlığı görevim süresince, konusu güvenlik olan, en az 500'ün üzerinde toplantıya katıldım. Ülkemizde de dünyada da bu konuda yoğun bir gündem var. Sayısız makale ve yayın üretiliyor. Üniversitelerde bölümler açılıyor." diye konuştu.

Bu gayretin sebepsiz olmadığına dikkati çeken Soylu, dünyada güvenlik açısından kaygı veren bir gidişat olduğunu, henüz daha ilk çeyreği tamamlanmadan, sadece 2010'dan itibaren yaşanan gelişmelerden dolayı, 21. yüzyılın tamamının "Güvenlik Yüzyılı" olarak tarif edilip edilemeyeceğinin tartışıldığını dile getirdi.

ABD'nin, iki körfez savaşında da çok kısa bir sürede Irak güçlerine karşı üstünlük sağladığını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Ama aynı ülke, silahlı küçük gruplara karşı yıllardır Irak'ta tam istikrarı sağlayamadı. Suriye'de herhangi bir yetkinlik elde edemedi. Afganistan'dan apar topar kaçarken uçak tekerleklerinden düşen insanların fotoğrafı, dünya tarihinde güçlü ülkenin başarısızlığın fotoğrafı olarak kaydedildi. Bunlar 18., 19. yüzyıl değil 21. asırda gerçekleşen olaylar. Batılı büyük devletler artık terör örgütlerinin, devlet dışı aktörlerin oyun kitabını okuyor. Bilerek veya bilmeyerek onların yöntemlerini kullanıyor. Rakiplerini dize getirmek için klasik savaşlara girmek yerine milislere sponsor oluyor, eğitim veriyor, siber milisler aracılığıyla darbeleri teşvik edip, ırkçılığı ateşliyor, bazen de siyasi suikastler organize ediyor."

Devlet dışı aktörler ve terör örgütlerinin devletler gibi davranmaya çalıştığını ifade eden Soylu, kendi alanlarında vergi koymaya kalktığını, mahkemeler, sivil yönetişim yapılarını kurup, uluslararası alanda petrol ticareti yapıldığını ve devletleşmeye çalışıldığını belirtti,

Bu örgütlerden sadece ikisinin, YPG ve DEAŞ,'ın Suriye ve Irak'ta, devlet otoritesini yok ettiğini vurgulayan Soylu, "Daha da kötüsü küresel sistem dediğimiz ve aslında Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği gibi uluslararası büyük kuruluşlar nezdinde vücut bulan sistem, bu tabloyla ilgili hiçbir vizyon ortaya koyamadı, rehberlik gösteremedi, çözüm üretemedi tıpkı son 30 yıldır seyrettiği gibi." diye konuştu.

- "Aradığınız büyük devlete ulaşılamıyor"

Küresel sistemin son 30 yılda dört kırılma yaşadığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Birincisi soğuk savaşın bitmesiydi -ki aslında halen devam ettiği tartışılıyor- ikincisi 11 Eylül saldırılarıydı, üçüncüsü 2008 küresel ekonomik kriziydi ve dördüncüsü de Arap Baharıydı. Bu 4 kırılmayı da küresel sistem seyretti ve bu kırılmalar, bugün bizi göç, ekonomik, enerji krizleri ve doğrudan bu kırılmalarla ilgisi olmasa bile tüm dünyanın yaşadığı salgın kriziyle karşı karşıya bıraktı. Ülkeler, küresel sistemin ürettiği bu kırılmalarla ve krizlerle yerel düzeyde tamamen yalnız bırakılmıştır. Büyük devletlere bakıyorsunuz, teknolojik deyimle ifade edeyim, 'aradığınız büyük devlete ulaşılamıyor'. Küresel aktörlere bakıyorsunuz 'aradığınız küresel liderliğe ulaşılamıyor'. Dolayısıyla bütün bu tabloyu topladığınızda 21. yüzyılın kalanına ait bir projeksiyon oluşturmak bir umut yakalamak zorlaşıyor. Tarif etmeye çalıştığım bu küresel güvenlik tablosunun salgın hariç, hemen hemen tüm çatışma alanının ortasındayız. Terörden göçe kadar tüm yansımalarına maruz kaldık."

İstikrarı bozulan iki devletle Türkiye'nin komşu olduğunu belirten Soylu, Türkiye'nin ne denli kritik bir coğrafyada olduğunu aynı zamanda çok kıymetli bir bölgede bulunduğunu belirti.

Türkiye'nin Afganistan, İran, Pakistan Orta Asya'dan gelen göçün rotasının üstünde olduğunu bildiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde küresel uyuşturucu ticaretinin en önemli rotalarının birinin üstündeyiz. Üç tarafımız denizlerle çevrili, bu alanı göçmen kaçakçılığı ve diğer kaçakçılık açısından kontrol etmek zorundayız. Dışarıda PKK'nın şubesi YPG, DEAŞ, içeride yine DEAŞ ve PKK, buna ilaveten FETÖ ve sol terör örgütleriyle mücadele halindeyiz. Bu küresel terör örgütlerinden DEAŞ VE PKK, uyuşturucu ve göç işinde ortak çalışmaktadır. Hatta yerel olarak çıkardıkları petrolün transferi ve kullanımı konusunda da ortak çalışmaktadırlar. Kimse kusura bakmasın, bırakın yönetmeyi, bu tabloya karşı ayakta kalmak bile takdir edilmesi gereken bir başarıdır. Oysa biz ayakta kalmanın da ötesine geçtik. Bizim avantajımız, kendi büyük devlet geleneğimizin gücüne ve bu coğrafyanın problemlerine aşina oluşumuz. Ayrıca 21. yüzyılın başından itibaren güçlü bir liderlikle bu liderliğin ortaya koyduğu stratejik bir akılla, yüksek bir kapasite oluşturabilmiş olmamızdı."

Şu ana kadar 58 bin afet konutu yaptıklarının altını çizen Soylu, bunun 40 binini bitirdiklerini, kültür ve tarih birliği olan Arnavutluk'taki depremde de Türkiye'nin ticari alanlar hariç 522 konut yaptığını bildirdi.

KAPAT [X]

Bekçilerimiz üzerinden yürütülmüş tartışmaları da unutmuş değiliz"

"Kamu kurumuna sızmış teröristleri savundukları kadar, KHK'lıları savundukları kadar, bizim gece gündüz sokakları arşınlayan, nöbet tutan, hırsızın uğursuzun uyuşturucu satıcısının peşinde koşan bekçimizi, polisimizi, jandarmamızı, denizlerde sabahlayan leventlerimizi sahiplenmediler, sahiplenmeyecekler. Sahiplenmezler de."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Özer'den yarıyıl tatili açıklaması
Bakan Özer'den yarıyıl tatili açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bürokrasi ile imtihanı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bürokrasi ile imtihanı
Bakan Koca, hiç aşı olmayanların sayısını açıkladı
Bakan Koca, hiç aşı olmayanların sayısını açıkladı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı
Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil!
Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil!
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayıyım, niye Ekrem'e destek vereyim?
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayıyım, niye Ekrem'e destek vereyim?

Bu Habere Tepkiniz

Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!

Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!

Selçuk Üniversitesi, aday araştırma üniversitesi statüsünden çıkartılmasına rağmen öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında sözlü sınavlara on kişi yerine üç kişi çağırdı!
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları

Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları

Okuyucularımızdan bize iletilen sorular çerçevesinde kamu görevlerinde yaşanan sorunları üç başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Memurların yeni tatil adresi

Memurların yeni tatil adresi

http://www.ipeksoythermal.com.tr/
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu

Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu

Danıştay İDDK, eğitim-öğretim hizmetine ara verilen dönemde (ders yılı dışında) yapmış oldukları çalışmalar karşılığında ayrıca ek ders ücretinden faydalandırılmamaları yönündeki dava konusu düzenlemede idarelerin açık takdir hatasının bulunmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı.
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!

Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!

Malulen emekli olan memurlarla ilgili 5510 sayılı kanun ayrıntısı!
Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir

Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir

Daha önceki yazılarımızda öğretmen alımında yaşanan sorunlara nasıl bir çözüm getirilmesi gerektiğini detaylarıyla açıklamaya çalışmıştık. Ancak muhalefetin sınavda yaşananları gündeme taşıması acilen bu konunun çözüme kavuşturulmasını zorunlu kılmıştır.
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi
Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı

Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı

Danıştay Başkanlığı 1965 yılından bugüne kadar vermiş olduğu tüm içtihadı birleştirme kararlarını web sitesinden yayımladı
AYM'den 'emsal' faiz kararı: Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenecek

AYM'den 'emsal' faiz kararı: Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenecek

Anayasa Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde deniz üsteğmen olarak görev yapmakta iken tutuklanan üsteğmenin, tutukluluk süresince maaştan yapılan kesintilere faiz ödenmemesini hak ihlali saydı.
Danıştay: Memuriyetten çıkarmada kanaat esas alınamaz

Danıştay: Memuriyetten çıkarmada kanaat esas alınamaz

Danıştay 12. Dairesi, duyuma dayalı ifadeler dikkate alınarak meslekten atılan vaize ilişkin olarak davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanabilir mi?

Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanabilir mi?

Danıştay son noktayı koydu. Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanamaz
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Çalınan 'Gorbi' 4 farklı kişiye satılmış

Çalınan 'Gorbi' 4 farklı kişiye satılmış

İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda simitçilik yapan çiftin, doğumundan itibaren besleyip büyüttüğü 3 yaşındaki “Gorbi” isimli köpekleri iki kişi tarafından çalındı. Polis, hırsızları ve köpeği birbirlerinden satın alan dört farklı şahsı yakaladı.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Haftanın fırsat ürünleri (18-22)

Haftanın fırsat ürünleri (18-22)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri