Bakan Koca, hiç aşı olmayanların sayısını açıkladı

Covid-19 salgını sonrası, salgının etkilerini azaltabilmek için Sinaovac , Biontech ve son olarak da Turkovac aşısı sağlık kuruluşları tarafından uygulanmaya başlandı.

Aşılama sonrası toplumda salgının etkileri büyük oranda azaltılırken, hiç aşı olmayan kişiler hem kendileri, hem de toplum için risk oluşturmaya başladı.

Sağlık Bakanı konuya ilişkin ülkemizde hiç aşı olmayanların sayısını paylaştı.

Bakan Koca twitinde: Türkiye'de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı %8'den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz. İfadelerini kullandı.