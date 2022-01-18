Bakan Koca, hiç aşı olmayanların sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı olmayanları sayısını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Ocak 2022 11:44
Covid-19 salgını sonrası, salgının etkilerini azaltabilmek için Sinaovac , Biontech ve son olarak da Turkovac aşısı sağlık kuruluşları tarafından uygulanmaya başlandı.
Aşılama sonrası toplumda salgının etkileri büyük oranda azaltılırken, hiç aşı olmayan kişiler hem kendileri, hem de toplum için risk oluşturmaya başladı.
Sağlık Bakanı konuya ilişkin ülkemizde hiç aşı olmayanların sayısını paylaştı.
Bakan Koca twitinde: Türkiye'de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı %8'den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz. İfadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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