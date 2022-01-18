İnşaat Mühendisleri Odası'nı eleştiren vekile meslekten men cezası

İnşaat Mühendisleri Odası, genel merkezi eleştiren ve mesleki kapsam dışındaki siyasi çıkışları kabul etmeyen Kocaeli, Bursa ve Rize İnşaat Mühendisleri il başkanları hakkında kınama ve meslekten uzaklaştırma kararı vermişti.

Milletvekili TBMM'de konuştu

Kendisi de bir mühendis olan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, 3 il yöneticisine de verilen kınama ve uzaklaştırma kararlarını TBMM kürsüsüne taşıdı.

Milletvekili, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İnşaat Mühendisleri Odası'nın, üyelerine yönelik hukuksuz uygulamalar yaptığını belirterek, "

İMO'yu Atatürk maskesi takarak, bölücülere her türlü alanı açıp onlara cesaret veren bu kadrodan kurtarmak adına, Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir ile 6235 sayılı kanun ile ilgili bir çalışma başlattık

" dedi.

Eleştiriye jet hızıyla uzaklaştırma

Mühendisleri savunan Kaşıkçı, İMO tarafından kınama cezası alarak 30 gün süreyle meslekten uzaklaştırıldı.

"Bu toprakların yüz karasısınız"

Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odası'nın kararını Twitter hesabından yayınlayarak, "

Odanın bu haksız ve hukuksuz uygulamasını kınıyorum. Mesleğe düşman, bölücülere dost olan sizler, bu toprakların yüz karasısınız

" ifadeleri ile tepki gösterdi.