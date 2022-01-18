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Üniversiteden mühendislik tamamlama öğrencilerine farklı muamele

Mühendislik tamamlama öğrencileri YKS, DGS ve yatay geçiş ile yerleştirilen öğrencilerle aynı ortamda ders işlemekte olup, ders geçme notunda diğer öğrencilere nazaran haksız uygulamayla karşılaşıyorlar.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Ocak 2022 12:36
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Üniversiteden mühendislik tamamlama öğrencilerine farklı muamele

Teknik Eğitim Fakültesi mezunları mühendislik eğitimini tamamlamak içen merkezi sınav ile mühendislik tamamlama tercihleriyle yerleşerek mühendislik fark derslerini almaktadırlar.

Ancak üniversiteye yerleştikten sonra diğer öğrenciler ders geçmede farklı muameleye tabi oldukları ortaya çıktı.

Mühendislik Tamamlama öğrencileri DGS, Yatay Geçiş ve YKS ile yerleştirilen öğrenciler ile aynı sınıfta; aynı ders içerikleri ile ders işlemekte, aynı sınav soruları ile ölçme değerlendirmeye tabi tutulmakta, aynı ödev ve görevleri yapmakla yükümlü kılınmaktadır.

Gazi Üniversitesi almış olduğu yeni bir kararla mühendislik tamamlama öğrencilerini mağdur etti. Öğrenciler mezuniyet sonrası aynı diploma ve haklara sahip olmakta olup lisans ve önlisans öğrencileri DD ve DC ile derslerden sorumlu geçebilirken Gazi Üniversitesi senatosu almış olduğu Mühendislik Tamamlama Yönergesine göre mühendislik tamamlama öğrencileri olarak CC ve üzeri harf notu ile geçebileceği belirlenmiştir.


Aynı koşullarda derse girip, aynı ölçme değerlendirme yöntemlerine tabi olup, aynı belgeyi alacak iki kişiden birinin daha düşük bir not olan 40 puan ve DD harfi ile geçebiliyorken diğerinin 58 puan ve DC harfi ile kalacak olması mühendislik tamamlama öğrencilerini mağdur etmektedir.

BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI DA VERİLMEMEKTEDİR


Bir diğer hususta bu haliyle kalması durumunda 06.10.2021 tarihli senatoda alınana karar doğrultusunda mühendislik tamamlama öğrencileri DD ve DC aldıkları derslerden kaldığı halde bütünleme sınavı hakkı verilmemektedir. 06.10.2021 tarihli senato kararında AA, BA, BB, CB, CC, DC, ve DD harf notları başarılı olarak sayılmış olup bu harf notları sahip öğrencilerin not yükseltmek için bütünlemeye giremeyeceği belirtilmiştir. Hal böyle iken bir grup öğrenci için DD, DC geçmiş sayılırken bir grup öğrenci için başarısız sayılmaktadır ve başarısız olan öğrenciler DD ve DC notları için bütünleme sınavına da girememektedir.

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