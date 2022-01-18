Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da 130, Palandöken'de 124, Ovacık'ta 110, Denizli'de 100, Kartepe'de 87, Yedi Kuyular'da 85, Çambaşı'nda 81, Erciyes'te 80, Davraz'da 68, Uludağ'da 65, Haserek'te 64, Mersivan'da 59, Ilgaz'da 57, Saklıkent ve Sarıkamış'ta 50, Yıldız Dağı'nda 48, Ergan'da 47, Zigana'da 45, Yıldıztepe'de 38, Konaklı'da 36, Keltepe'de 27, Yalnızçam'da 26, Hazarbaba'da 25, Elmadağ'da 18, Muş'ta 16, Murat Dağı'nda 15 ve Akdağ'da 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 18.1.2022 En düşük En yüksek Kartalkaya KY -10 -7 Palandöken KY -19 -11 Hesarek KY -19 -9 Hakkari ÇB -21 -12 Kartepe KY -6 -4 Uludağ KY -6 -5 Nemrut KY -16 -13 Keltepe KY -14 -9 Ilgaz KY -10 -6 Erciyes KY -13 -6 Ovacık KY -9 -5 Sarıkamış A -21 -8 Yıldıztepe KY -10 -5 Denizli KY -8 -3

(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, A: Açık)