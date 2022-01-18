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Dokuz ilde kar nedeniyle yeni tatil kararı alındı

Elazığ, Bingöl, Bolu, Malatya, Isparta, Kütahya, Kırşehir, Bilecik ve Adıyaman'da kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 16:55
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1-KIRŞEHİR

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime öğleden sonra ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, bugün ilimiz genelindeki okullarımızda öğleden sonra eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelliler de bu kapsamda idari izinli sayılacak." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kırşehir merkez ve ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sıcaklığın 1 dereceye düştüğü kentte yoğun kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Ankara-Kayseri kara yolu ile bağlantılı yollarda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yolda kalan araçlara trafik ekipleri yardımcı oldu.

Karayolları Kırşehir 61. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, il, ilçe ve köy yollarında kar küreme tuzlama çalışması başlattı.

2-BİLECİK'TE ÖĞLEDEN SONRA VE YARIN TATİL

Bilecik'te, kar nedeniyle öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın tarihlerinde okulların tatil edilmesine ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Bilecik merkez ve ilçelerinde kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor.

3-ADIYAMAN

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde eğitime 2 gün ara verildi.

KAPAT [X]

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava konuşlarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için 18-19 Ocak'ta Valiliğimiz kararıyla il geneli eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

4-ISPARTA

Isparta'nın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle öğleden sonra yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Gelendost, Şarkikaraağaç, Senirkent, Yalvaç, Uluborlu ve Atabey'de öğleden sonra yüz yüze eğitime ara verildi.

Eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Kent merkezinde sabah başlayan kar ise etkisini yitirdi.

5-KÜTAHYA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yarın eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

6-MALATYA

Malatya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır."

7-BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışının devam etmesi beklendiğinden 19 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

8-BİNGÖL

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

9-ELAZIĞ

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da devam edeceği anlaşıldığından 19 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine" denildi.

Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayıldığı belirtildi.

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