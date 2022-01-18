Motorine bu gece 52 kuruş zam gelecek
Bu gece motorine 52 kuruş düzeyinde zam bekleniyor. Benzine de birkaç gün içinde zam gelebileceği ifade ediliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Ocak 2022 13:45
Brent petrol (87 doları aştı) ve küresel piyasalarda ürün fiyatının (motorin ve benzinin) artmasına bağlı olarak yeni zamlar gündeme geldi.
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu geceden itibaren motorine 52 kuruş düzeyinde zam bekleniyor. Benzine de birkaç gün içinde zam gelebileceği ifade ediliyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız