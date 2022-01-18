Motorine bu gece 52 kuruş zam gelecek

Brent petrol (87 doları aştı) ve küresel piyasalarda ürün fiyatının (motorin ve benzinin) artmasına bağlı olarak yeni zamlar gündeme geldi.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu geceden itibaren motorine 52 kuruş düzeyinde zam bekleniyor. Benzine de birkaç gün içinde zam gelebileceği ifade ediliyor.