Eskişehir'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 13:03
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve İstanbul cumhuriyet başsavcılıklarının gözaltı kararı verdiği 11 şüpheliyi kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız