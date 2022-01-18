AssisTT, 2021 yılında 6 bini aşkın yeni işe alım gerçekleştirdi

Türkiye genelinde 22 ilde 13 binin üzerinde çalışanıyla çözümler sunan AssisTT, 2021 yılında ortaya koyduğu istihdam hedefini gerçekleştirerek, 6 bini aşkın yeni istihdam sağladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, AssisTT, güçlü teknolojik alt yapısı ve donanımlı ekipleriyle Türkiye'nin, alanında lider kurum ve markalarına çok kanallı müşteri deneyimi çözümleri sunuyor.

Yüzde 100 Türk Telekom iştiraki AssisTT, yıllık istihdam rakamlarıyla adından söz ettirirken, Great Place To Work tarafından 3. Kez "Harika İş Yeri" ve "En İyi İşveren" listesinde yer alan şirket, 2021 yılında 6 bini aşkın yeni işe alımla ekonomiye destek vermeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, AssisTT'in köklü bir geçmişe sahip bir müşteri deneyim şirketi olmanın yanında her yıl binlerce gence iş imkanı sunan bir istihdam merkezi de olduğunu aktardı.

Bugün gelinen noktada 22 ilde 13 binin üzerinde çalışma arkadaşları bulunduğunu belirten Saran, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 5 bin yeni işe alım gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise yine 6 bini aşkın yeni işe alım yaparak hedeflerimizi tamamladık. AssisTT olarak Anadolu'da en büyük işverenlerden biri konumundayız. Toplam istihdamımızın yüzde 70'i Anadolu'da yaşıyor. Çalışma arkadaşlarımızın yaş ortalaması 29 ve kadın çalışan oranımız yüzde 68 civarında. Gençlerin ve kadınların istihdamını ise son derece önemsiyoruz."

Haktan Saran, dijital dönüşüm paralelinde tüm süreçlerini sürekli gözden geçirdiklerini ve değişen dinamikleri göz önüne alarak çalışma modellerinde de yenilikçi uygulamaları hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Yeni nesil bir çalışma modeli olan Özgür Çalışma Modeli ile üniversite öğrencileri, ev kadınları ve engelli bireyler başta olmak üzere iş hayatında var olmak isteyenlere uzaktan, yarı zamanlı ve esnek çalışma imkanı sağladıklarını belirten Saran, "Bu çalışma modeli ile bireyler, seçtikleri saat aralıklarında çalışarak diğer sorumluluklarına da rahatlıkla vakit ayırabiliyor. Bu sayede çalışmak isteyen, iş hayatında olmak isteyen herkese iş fırsatı sunarak ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Bu modelde başvuruların yüzde 70'ini öğrenciler oluştururken, Özgür Çalışma Modeli'nde çalışanların yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.