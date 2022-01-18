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Yargıtayın 7 yıl önceki beraat kararını bozduğu hayvan istismarı davası

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi bozma ilamına uyulmasına ve sanığın kesin teşhisi için görüntülerle ilgili yeni rapor alınmasına karar verdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 15:15
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Yargıtayın 7 yıl önceki beraat kararını bozduğu hayvan istismarı davası

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sahipli bir köpeğe istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl önce aldığı beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan sanığın yeniden yargılandığı davada, bozma ilamına uyulması ve teşhis için bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, geçen duruşmada hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan sanık H.Y. katıldı. Köpeğin sahibi olan müşteki Gazi Güven ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukatlar da duruşmayı izledi.

Sanık H.Y, "Görüntülerdeki kişi kesinlikle ben değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Emniyette bana başka bir şekilde, yanıltmalı bir soru sordular. O yüzden, 'O görüntülerdeki kişi benim' dedim. 'Bu sen değil miydin?' diye üzerime geldiler. Ben de ne dedilerse 'tamam' dedim." şeklinde savunma yaptı.

Görüntülerdeki kişinin sigara içtiğini savunan H.H, kendisinin olay tarihi itibarıyla sigara kullanan birisi olmadığını dile getirdi.

Söz alan müdahil avukat Yasemin Babayiğit, sanığın baskı altında olmadığını ve hangi suçlamayla polise ifade verdiğini bildiğini anlatarak, "Görüntülerin bizzat burada izlenmesini talep ediyoruz. Olayın üzerinden 7-8 yıl geçmiştir. Bu zamanda insan değişebilir. Sanık olaydan 12 gün sonra atılı suçu bilerek ifade vermiştir. Üst hadden cezalandırılmalıdır." dedi.

Duruşmada sanığın teşhisi için fotoğrafları çekildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Yargıtay 2. Ceza Dairesinin bozma kararına uyulmasına karar verdi.

Bozma ilamı doğrultusunda dosyanın Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmesine hükmeden mahkeme, büyütme ve netleştirme teknikleri de kullanılmak suretiyle güvenlik kamera görüntülerinin değerlendirilmesi, kişinin görüntüdeki olup olmadığının tespiti, köpeğe yönelik eylemin mahiyeti konularında rapor aldırılmasını karara bağladı.

Görüntülerin duruşmada izlenmesi talebinin rapor geldikten sonra değerlendirilmesine de karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- Olay

Kağıthane'de, 2014 yılında komşusunun köpeğine açık alanda tecavüz ettiği öne sürülen H.Y. hakkında "hayasızca hareket etme" ve "haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı işe yaramayacak hale getirmek veya değerinin azalmasına neden olmak" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Dava sürecinde sanık, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını savunmuştu. Yargılama sonunda mahkeme, 30 Aralık 2014'teki duruşmada, suç işlendiğinin sabit olmadığı ve suç unsurlarının oluşmadığı gerekçeleriyle sanık hakkında beraat hükmü kurmuştu.

Köpeğin sahibinin karara itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıması üzerine 28 Nisan 2021'de, davada eksik inceleme yapıldığı (bilirkişi incelemesi yaptırılmaması) gerekçesiyle Yargıtay 2. Ceza Dairesi beraat hükmünü bozmuştu.

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