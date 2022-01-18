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Sezgin Baran Korkmaz'ın 'mal varlığı aklama' davasında ABD'den bilgi istendi

Mahkeme, Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında ABD'den hukuki süreçle ilgili bilgi talebinde bulundu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 13:47
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Sezgin Baran Korkmaz'ın 'mal varlığı aklama' davasında ABD'den bilgi istendi

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişi ile bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan açılan davada, 4 sanık hakkındaki hukuki süreçle ilgili ABD'den bilgi talep edildi.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya gazeteciler alınmadı. Duruşmada, Avusturya'da tutuklu bulunan sanık Sezgin Baran Korkmaz'ı avukat Volkan Dülger temsil etti.

Alınan bilgiye göre, duruşmada söz alan avukat Dülger, müvekkili Korkmaz'ın ifadesinin tutuklu bulunduğu Avusturya adli makamlarında alınması, kabul etmedikleri MASAK raporu yerine bağımsız bilirkişi heyetinden yeni rapor aldırılması talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Korkmaz'ın ifadesinin Avusturya'da alınması ve yeni bilirkişi raporu oluşturulması taleplerini reddetti.

Mahkeme, ABD'de bulunan Jabob Ortell Kingston, Isaac Kingston ve Levon Termendzhyan ile Sezgin Baran Korkmaz'ın hukuki durumlarının, ülkedeki adli makamlara istinabe (adli yardım) yoluyla sorulması ve bilgi istenmesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla 5 Temmuz'a ertelendi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova ile tutuksuz sanıklar Kamil Feridun Özkaraman, Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'in "suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

ABD uyruklu yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), "bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme"den 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Bu sanıkların süreli hapis cezasına mahkumiyetleri halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançlarının zorla alımına (müsadere) karar verilmesi de istenen iddianamede, "malen sorumlu olarak" belirtilen SBK Holding'in de yer aldığı 6 şirket ile ilgili de özel hukuk tüzel kişileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik karar alınması isteniyor.

İddianamede ayrıca MASAK tarafından tanzim edilen "aklama incelemesi" raporuna göre, suça özgülenen şirketlerden olan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim AŞ'nin suçta kullanıldıklarına dair yoğun tespitlerin elde edilmesi sebebiyle zorla alımına, yine Mega Varlık Yönetim AŞ'de yapılan aramada el konulan, şirkete ait 42 bin 500 Kazakistan tengesi, 3 bin 320 avro, 11 bin 340 lira, 400 sterlin ve 9 bin 415 doların da zorla alımına hükmedilmesi talep ediliyor.

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