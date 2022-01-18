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Mahkeme Sedat Peker hakkında yakalama kararı verdi

Mahkeme, sanık Peker hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi- Erkam Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök:- "Müvekkilim iş adamı olarak başka bir ülkeye gitmiş olması suç işlediği anlamına gelmemektedir. Sanığın gerek yayınladığı video gerekse daha sonra atılan tweetler nedeniyle müvekkil kamuoyu nezdinde hakarete maruz kalıp mağdur olduğundan sanıktan şikayetçiyiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 14:33
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Mahkeme Sedat Peker hakkında yakalama kararı verdi

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik "hakaret" ve "iftira" suçunu işlediği gerekçesiyle 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Sedat Peker katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmada müşteki Erkam Yıldırım'ı ise avukatı temsil etti.

Söz verilen sanık Peker'in avukatı Ersan Barkın, müvekkili hakkında başka dosyalarda yakalama kararı bulunduğunu belirterek, "Bu yakalama kararlarının infazı halinde ya da müvekkilin adil yargılanabileceği düşünerek Türkiye'ye dönmesi halinde kendisinin savunması mahkemenizce alınabilecektir." dedi.

Müvekkilinin 7 ayrı videosu bulunduğunu kaydeden Barkın, bu videolarda birçok kişi hakkında bazı iddialarda bulunduğu halde bu iddiaların değerlendirilmeden müştekinin şikayeti üzerine dava açıldığını söyledi.

Avukat Barkın, dosya kapsamında müvekkilinin beyanlarının kaynağının FETÖ olduğunun belirtildiğini ancak bu örgütle irtibatlı olduğuna dair tüm beyan ve iddiaları reddettiklerini kaydetti.

Müşteki Erkam Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök ise sanık Peker'in Youtube üzerinden paylaştığı 7. videosunda müvekkili Yıldırım hakkında uluslararası uyuşturucu ticareti içerisinde yer aldığı konusunda çok ciddi ithamlarda bulunduğunu belirtti.

Gök, "Sanık bu videoda müvekkilin 2021 yılı Ocak ayında 4 gün, Şubat ayında 4 gün olmak üzere Venezuela'ya gidip burada uyuşturucunun rotasını belirlediğini iddia etmiş ise de müvekkilin Venezuela'ya yaptığı ziyaretin 4-8 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grubu Heyeti'nin Venezuela'ya yaptığı ziyaretle bağlantısı olmayıp, sadece kendi imkanlarıyla kendisi yapmış olup, buradaki tek irtibat aynı uçakla gitmiş olmalarıdır." diye konuştu.

- "Müvekkil sosyal medyada ağır hakaretlere maruz kalıp mağdur olmuştur"

Müvekkili Erkam Yıldırım'ın bir iş adamı olduğunu, sürekli yurt dışına seyahatler düzenlediğini anlatan Gök, "Müvekkil, sanığın bu iddiaları nedeniyle 4-5 ay boyunca sosyal medyada ağır şekilde hakaretlere maruz kalıp mağdur olmuştur. Sanık iddialarında müvekkilimin Halil Falyalı isimli kişinin Kıbrıs'taki otellerinde kaldığını, kendisi hakkında bu nedenle birtakım kasetler bulunduğunu yine bu nedenle uyuşturucu ticaretinde kullanıldığını beyan etmişse de müvekkil adı geçen bu kişiyi tanımamakta olup 5 yıldır Kıbrıs'a dahi gitmemiş, yine bu kişinin otellerinde kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Avukat Gök, müvekkili Yıldırım'ın sanığın iddia ettiği tarihlerde Venezuela'ya gitmediğine dair Türkiye'ye giriş çıkış kayıtlarına ilişkin biletleri soruşturma aşamasında savcılığa sunduklarını ifade ederek, "Müvekkilim iş adamı olarak başka bir ülkeye gitmiş olması suç işlediği anlamına gelmemektedir. Sanığın gerek yayınladığı video gerekse daha sonra atılan tweetler nedeniyle müvekkil kamuoyu nezdinde hakarete maruz kalıp mağdur olduğundan sanıktan şikayetçiyiz." dedi.

Sanık Peker'in FETÖ ile irtibatı olduğuna dair herhangi bir iddia ve beyanları da olmadığını vurgulayan avukat Gök, davaya katılma taleplerinin olduğunu, ayrıca Peker ile uzlaşmak istemediklerini de sözlerine ekledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, suçtan zarar görme ihtimaline karşı müşteki Erkam Yıldırım ve avukatının davaya katılan olarak kabul edilmesine karar verdi.

Sanık Sedat Peker hakkında çıkartılan dava tebligatının yurt dışında bulunduğu gerekçesiyle iade olduğunu kaydeden mahkeme hakimi, UYAP ortamında yapılan kontrollerde Peker hakkında başka dava dosyasında yakalama kararı bulunduğunu belirtti.

Mahkeme hakimi, bu nedenle adresi de tam tespit edilemeyen sanık Peker hakkında savunması alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

KAPAT [X]

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sedat Peker'in, YouTube hesabı üzerinden 23 Mayıs 2021'de yayınladığı bir videodaki konuşmasında, yakın tarihte Kolombiya'da, yüksek miktarlı uyuşturucu maddenin yakalandığından bahsettiği, ayrıca müşteki Erkam Yıldırım ile ilgili de beyanları olduğu anlatıldı.

İddianamede, soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden müşteki Erkam Yıldırım'ın, Sedat Peker'in konuşmasında belirtilen zaman dilimine ait yurt dışı giriş çıkış kayıtlarının temin edildiği bilgisi verildi.

Ayrıca müşteki Yıldırım'ın avukatı tarafından savcılığa sunulan aynı döneme ait uçak biletlerinin de dikkate alındığı vurgulanan iddianamede, yapılan inceleme sonucunda sanık Sedat Peker tarafından belirtilen zaman aralığında müşteki Erkam Yıldırım'ın Venezuela'da bulunmadığının tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmaya göre, soruşturmaya konu YouTube hesabının sanık Sedat Peker tarafından kullanıldığı belirtildi.

Adli kayıtlara göre, hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "silahlı yağma" suçlarından soruşturma yürütülürken Peker'in yurt dışına kaçtığı ve halen yakalama kararıyla arandığı aktarılan iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Somut olayda şüpheli Sedat Peker tarafından müşteki Erkam Yıldırım'ın birtakım kişilerle illegal ilişkiler kurup, uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin güzergahını belirlediğine dair soyut iddialarda bulunulmuştur. Müştekinin bahse konu suçu işlemek için yurt dışında bulunduğu zaman dilimini de içeren bu kurgunun gerçek dışılığı hem müşteki avukatınca sunulan veriler hem de temin edilen resmi kayıtlarla sabit olduğu anlaşılmıştır. Peker'in beyanlarının, müştekiyi tahkir edici mahiyette olduğu, bu beyanların hiçbir veriye dayanmadığı belirlenmiştir."

İddianamede, sanık Sedat Peker'in müşteki Yıldırım'a yönelik suç ithamı ve tahkir kastı içerir açıklamalarının olgusal temelden yoksun olduğu, bu nedenle eylemin ifade özgürlüğü kapsamında korunmasının mümkün olmayacağı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, Sedat Peker'in "iftira" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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