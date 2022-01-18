Bilecik'te yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Bilecik'te yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 7 yolcu hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 15:02
D-160 kara yolunda seyreden Harun G. idaresindeki 11 M 0043 plakalı yolcu minibüsü, yeni hastane kavşağında Celil B. yönetimindeki 11 SB 152 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yolcu minibüsünde bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince götürüldükleri Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız