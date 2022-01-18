Otobüs şoförünü bıçakla tehdit etmekle suçlanan taksici hakkında soruşturma

Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsü şoförü S.B, 13 Ocak'ta Tıp Fakültesi Caddesi'nde önünde seyreden E.Ö'nün kullandığı 06 T 4537 plakalı taksiye arkadan çarptı.

Araçlarda hafif hasar meydana gelirken, 2 şoför arasında tartışma başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otobüs ve taksi şoförünü polis merkezine götürdü.

Birbirlerinden şikayetçi olan sürücülerden E.Ö. ifadesinde, otobüs şoförünün kendisine bıçak gösterdiğini iddia etti.

Otobüs şoförü S.B. ise E.Ö'nün elindeki bıçakla üzerine yürüdüğünü ve tehditler savurduğunu öne sürdü.

Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, E.Ö. hakkında "tehdit", "hakaret" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından adli soruşturma açıldı.

Taksi şoförü E.Ö'nün olay sonrası işine son verildiği, bağlı olduğu esnaf odasınca da para cezası uygulandığı öğrenildi.