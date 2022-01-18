Hamile hemşireyi darp eden iki saldırgan tutuklandı
Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'yi darp ettikleri iddia edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 16:43
Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'yi darp ettikleri iddia edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.Hamile hemşireye saldırı: 4 kişi karnını tekmeledi Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız