Hamile hemşireyi darp eden saldırganlar tutuklama talebiyle mahkemede
İstanbul'da 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'yi darp eden 2 şüpheli, yeniden gözaltına alınarak, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 18 Ocak 2022 15:25
Olayla ilgili belirlenen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mevcut delil durumuna göre adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 4 şüpheliden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeniden gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Olayla ilgili belirlenen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hamile hemşireye saldırı: 4 kişi karnını tekmeledi Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız