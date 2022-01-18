Hamile hemşirenin darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.'yi darbeden 4 şüpheli serbest bırakılmış, savcının itirazı üzerine baba Hüseyin K. ile oğlu Rıdvan K. tekrar yakalanmıştı. Gözaltına alınan Rıdvan K. ve Hüseyin K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hastanede hemşirenin darp edildiği o anlardaki arbedeye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.'yi darbeden şüpheliler yakalandı. Olaya karıştıkları iddia edilen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. adliyeye sevk edilirken, Aycan K. ile Nurcan K.'nın salıverildiği öğrenildi.