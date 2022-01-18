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Zam rekortmeni kağıt matbaacıları zora soktu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2021 yılında en yüksek fiyat artışı yüzde 168 ile selülozik kağıtlarda gerçekleşti. Meslekleri gereği sürekli kağıt tedarik etmek zorunda olan baskı ve matbaa işiyle uğraşan esnaf, sabit bir ücret tarifesi belirleyemediklerini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 15:38
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Zam rekortmeni kağıt matbaacıları zora soktu

Ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan fiyat artışı yüzünden sabit bir ücret de belirleyemediklerini söyleyen matbacılar, müşterilerinin de, kendilerinin de bu durumdan rahatsız olduklarını dile getiriyorlar.

"Basılı materyal fiyatlarımızı ne yazık ki henüz sabitleyemedik"

Eskişehir'de davetiye ve ürün baskı işi yapan Yasemin Demirbilek, işlerinin tamamen kağıt tedariki ile alakalı olduğunu belirterek, dolar bazında gelen yüksek zamlara yetişemediklerini kaydetti. Uzun zamandır belli bir fiyat tarifesi oturtamadıklarını aktaran Demirbilek, "Bu süreçte yaptığımız promosyon ürünlerimiz, takvimler, basılı materyaller olsun fiyatlarımızı, halen ne yazık ki sabitleyemedik. Buraya gelen müşterilerimiz fiyat konusunda her gün yaşanan değişikliklerden muztarip, biz de bu durumu açıklamakta zorlanıyoruz. Her gün fiyat değişiyor. Selülozik kağıdın Türkiye'de üretilmesi, ambalajlık karton ve kağıtların yerli üretiminin teşvik edilmesi, bu sektörün dışa bağımlı olmaktan kurtarılması şarttır" diye konuştu.

"Zaten zam gelecekti, kur farkı ekstra bir maliyet oldu"

Kurda yaşanan inişin fiyatlarını eski haline getirmediğini söyleyen Demirbilek, bunun uzun bir süreci kapsadığını ifade etti. Kağıtta yaşanan yüksek fiyat artışının sadece kurla ilgili olmadığına değinen Demirbilek, "Sadece kur artışıyla alakalı değil bu durum. Zaten bir zam gelecekti, ama bu zammın üzerine bir de kur artışı eklenmiş oldu. Mesela yüzde 50 zam gelecekti, bunun üzerine kuru da eklediler ve biz de o şekilde almaya devam ettik. O yüzden bizim için ekstra bir maliyet olmuş oldu" dedi.

"Müşteriler, fiyatları bizim arttırdığımızı düşünüyor, ama öyle değil"

Müşterilerinin bu durumdan hiç memnun olmadığını, bu zamların sadece basımcıların elinde olduğunun düşünüldüğünü belirten Demirbilek, "Bizim fiyatları kendi isteğimize göre arttırdığımızı düşünüyorlar. Ama ne yazık ki biz öyle yapamıyoruz, yapmıyoruz da. Fırsatçılık asla yapmıyoruz çünkü bizim maliyetimiz belli. Sadece kağıt değil, toner maliyeti de var. Bunlar tamamen döviz bazında aldığımız malzemeler. Bunların artması bizim yaptığımız malzemenin de fiyatını arttırıyor. Bu şekilde müşterilerimizden her gün 'Neden bu kadar artıyor, her gün fiyat mı değişir' gibi tepkiler alıyoruz, ama bu bizim elimizde olan bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"İnşallah daha iyi olmasını ümit ediyoruz"

Yasemin Demirbilek, her şeyin daha iyiye gitmesini ümit ettiklerini şu ifadelerle aktardı:

"Bu dönemde her meslek için ayakta durmak çok zor. Çünkü önümüzü göremiyoruz, ne olacağını bilmiyoruz. Bir şekilde ayakta kalmak istiyoruz. Bunu da, pandeminin biterek, halk sağlığının güzelleşeceğini düşünerek, daha iyi olabileceğimizi ümit ediyoruz. Önümüzde bir umut ışığı yakmak istiyor ve ona doğru yürümek istiyoruz. O yüzden ayakta kalabildik. İnşallah daha iyi olmasını ümit ediyoruz."

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