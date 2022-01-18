Sadi-i Şirazi'den yöneticilere şiirli nasihat!

Halka şefkat göstermeli

- Duydum ki gayet adil meşhur bir sultan varmış,

Kıyafetinin dışı içi gibi astarmış.

- Demişki yakınları bu kıyafet pek çirkin,

N'olur Çin ipeğinden yeni bir kaftan dikin.

- Cevap vermiş hükümdar böylesi bana yeter,

Fazlası gösteriştir, gösterişse pek beter.

- Kendimi süsleyerek tahtı tacı bezemek,

Halktan çok vergi almak onları ezmek demek.

- Süslenecek olursam şayet kadınlar gibi,

Nasıl mağlup ederim düşmanımı rakibi.

- Ben de biliyorum ki ihtiyacım pek çoktur,

Fakat hazine halkın fazlaca yetkim yoktur.

- O yalnız askerin ve silahlanmak için,

Harcayamam katiyen saltanat sürmek için.

- Asker memnun değilse şahından yeterince,

Vatanın hali n'olur başı derde girince.

- Çalınırsa köylünün eşeği hal mi kalır,

Bu durumda hükümdar ne hakla vergi alır?

- Hem eşeği çalınsın hem vergisini versin,

Bu devlet hiç yaşar mı söyle dostum ne dersin.

- Zayıfa yük yüklemek yakışır mı insana,

Karıncanın rızkını yemek yakışmaz sana.

- O halde zulmederek halkı inletme sakın,

Onların bedduası kabule daha yakın.

- Bir bölgeyi barışla almak elbet kabildir,

Hiç kimsenin burnunu kanatmadan oraya gir.

- İnan mertlik hakkiçin nasihatimdir sana,

Değmez şu fani dünya akan bir damla kana.