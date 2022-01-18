Yurt genelinde 10 gün boyunca buzlanma ve don görülecek

Soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürecek.

Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer bölgelerde kar yağışı görülecek.

İstanbul ve Ankara'da kar, İzmir'de yağmur görülecek

3 büyük ilde de hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da yarın öğle saatlerine göre hafif kar yağışı devam edecek, cuma günü yağmur şeklinde başlayacak olan yağış zamanla kar yağışına dönüşecek. Ankara'da yarın için yine öğle saatlerinde hafif bir kar yağışı var, hafta sonu da yerde örtü bırakacak şekilde kar yağışı bekliyoruz. İzmir'de ise önümüzdeki 2-3 gün boyunca yağış yok ancak cuma günü için yağmur şeklinde başlayacak olan yağışlar da 3-4 gün boyunca devam edecek."

"Yurt genelinde 10 gün boyunca buzlanma ve don olayları görülecek"

Çelik, soğuk ve yağışların buzlanmaya dönüşeceğini belirterek uyardı:

"Yurt genelinde buzlanma ve don olayı görülecek. Kıyılarımızda hafif buzlanma ve don olayı, iç kesimlerde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı göreceğiz. Bu durum önümüzdeki 10 gün boyunca yurt genelinde etkili olacak."