Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ziyaret edebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

-(Sırbistan-Türkiye arasındaki) Hedefimiz ticaret hacminde 5 milyar doları yakalamaktır.

-(İsrail Cumhurbaşkanı) Yitzak Hertzog Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Biz siyasetçiler barış için varız. Petrol barışın aracı olursa bunu kullanırız.