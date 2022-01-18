Petrol boru hattında patlama: Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşım durdu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 20:25
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki bir petrol boru hattında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı.
Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Yangın nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız