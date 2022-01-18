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Türkiye'de ilk defa üniversite kampüsünde kayak tesisi açıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) kampüsünde, Eren Holding tarafından yaptırılan kayak merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 21:45
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Türkiye'de ilk defa üniversite kampüsünde kayak tesisi açıldı

Üniversite kampüsünde yapıldığı için Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip kayak merkezinden hem öğrenciler hem de kayakseverler faydalanacak.

Dondurucu soğuğa rağmen düzenlenen tesisin açılış töreninde konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kayak merkezinin pist uzunluğunun 400 metre olduğunu belirtti.

Eğitim amaçlı yapılan kayak tesisinin Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkati çeken Elmastaş, şöyle konuştu:

"Başka üniversitelerde yok. Üniversitedeki ilk tesis ve başka bir örneği de yok. Tabi eğitim amaçlı olarak yapıldı. 400 metreye önümüzdeki yıl 200 metrede daha ilave ederek pisti uzatmayı düşünüyoruz. Burada öğrencilerimiz eğitim görecek. Sadece üniversite öğrencilerimiz değil aynı zamanda diğer öğrencilerde buradan istifade edebilecek. Yine Bitlisli hemşehrilerimiz de istediklerinde burayı kullanabilecek. Dolayısıyla burası önemli bir merkez. İnşallah hayırlara vesile olur. Tesisi Eren Holding büyük destekleri sayesinde buraya kadar getirdik. 2 milyondan fazla bir yatırım. Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e çok teşekkür ediyorum."

Ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Holding Bitlis Temsilcisi Metin Kazaz, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) İstanbul Şube Başkanı Haşsan Dalkıran ile tesisin açılış kurdelesini kesti.

Açılışa katılan öğrenciler ve bazı vatandaşlar, soğuk havada çalınan müzik eşliğinde halay çekti, bazıları da açılışı yapılan tesiste kaydı.

Öte yandan BETAV tarafından düzenlenen "2. Kar Şenliği" kapsamında ise Çiftkaya Kayak Tesisi'nde, meşaleli kayak ile havai fişek gösterisi sunuldu.

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