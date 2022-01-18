Sırbistan Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretinde en etkilendiği olayı anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic resmi törenle karşıladı. Karşılama sırasında halının şiddetli rüzgar nedeniyle kalkması üzerine kameramanından fotoğrafçısına çevredeki herkes bozulan halıyı düzeltmek için harekete geçti.

"BAŞKA HİÇBİR ÜLKEDE GÖRMEDİM"



Bu olaydan çok etkilenen Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o anları anlatırken "Ben bir şey söylemek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Başka hiçbir ülkede görmediğim bir şey. Rüzgar halıları kaldırdığında karşılama töreninde, baktım ki bu işi kişiler orada yoktu. Baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Vucic'in açıklamalarını ve anlattığı olayın yer adığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.