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Penaltı noktasındaki karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka

Süper Lig'in 22. haftasındaki Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Ertelenen maçın ilk yarısında Malatya penaltı kazandı. Malatya'nın futbolcuları görünmeyen penaltı noktasını temizlerken Furkan Soyalp esprili şekilde o noktaya birkaç kez kar fırlattı. Furkan'ın bu şakası futbolseverleri pek de güldürmedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Ocak 2022 23:28
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Penaltı noktasındaki karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka

Gaziantep-Yeni Malatya karşılaşmasına yoğun kar yağışı kadar Furkan Soyalp'ın yaptığı şaka damgasını vurdu. İlk yarıda kazanılan penaltıda Malatyalı futbolcular kardan gözükmeyen penaltı noktasını temizlemeye çalıştı.

KAR FIRLATTI

Furkan, futbolcuların temizlemek için yoğun uğraş verdiği noktaya eliyle ve ayağıyla kar fırlattı. Furkan bu hareketi yaptıktan sonra gülse de futbolseverler aynı tepkiyi göstermedi. Sosyal medyada hayli sert yorumlar yapıldı.

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