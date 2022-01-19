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19 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 00:02
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19 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'daki resmi temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani tarafından kabul edilecek.

Şentop'un, Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdullah Al-Ghanim

ve Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Halid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani ile görüşmesi planlanıyor. Şentop'un, Doha Enstitüsü'nü ziyaret ederek "Yeni Bir Dünyaya Doğru: Dostluklar, İttifaklar, İş Birlikleri" konulu konuşma yapması öngörülüyor.

(Doha)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek, kentte bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Denizli/10.00/17.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45)

3- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek. Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesinde boşalacak bir üyelik için seçim yapılacak, daha sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- İYİ Parti'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/14.00/10.30)

GÜNCEL

KAPAT [X]

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasına Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe-Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir, Trabzonspor-GZT Giresunspor ve Fenerbahçe-Altay maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/İzmir/Kayseri/17.00/Trabzon/İstanbul/20.00)

- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde B Grubu'nun 5. haftası, ertelenen Konak Belediyespor-Bitexen Sivasspor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/12.00)

2- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin ilk aşamasında Kıbrıs Rum Kesimi'ni konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu 3. maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımıyla karşılaşacak.

(Holon/22.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası 10. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın Boulogne Metropolitans 92 takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Paris/22.30)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Galatasaray, İspanya'nın Spar Girona ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasından ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji maçı yapılacak.

(Denizli/18.00)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda, Nesibe Aydın, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ikinci maçta konuk edecek; ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, daha önce ertelenen ilk maçında Fransa temsilcisi Flammes Carolo ile deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/18.00/Charleville-Mezeres/22.00)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasından ertelenen Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ karşılaşması oynanacak.

(Ankara/14.00)

9- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşılaşacak; D Grubu'nda Fenerbahçe Opet, 4. maçında Bulgaristan'ın Maritza takımını konuk edecek.

(Moskova/İstanbul/19.00)

10- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın son 16 turu ikinci maçında Spor Toto, İtalya'nın Vero Volley takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Monza/21.00)

11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından ertelenen EGO Spor-Antalya Anadoluspor maçı yapılacak.

(Ankara/16.00)

12- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo 2. tur maçları başlayacak.

(Melbourne)

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