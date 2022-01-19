Kadıköy'de E-5 Karayolu beyaza büründü

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda kar yer yer etkili olmaya devam ediyor. Kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrası E-5 Karayolu beyaza büründü. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı, bir çok araç dörtlülerini yakarak karayolunda seyretti. E-5 Karayolu kar küreme araçları ile temizlenerek tuzlandı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda yer yer kuvvetli bir şekilde şekilde yağmaya devam ediyor. Kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrasında E-5 Karayolu Kadıköy Bostancı mevkii beyaza büründü. Karayolun beyaza bürünmesi sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını düşürerek ve otomobillerinin dörtlülerini yakarak seyretti. Beyaza bürünen E-5 Karayolu kar küreme araçlarının çalışması sonrası tuzlandı ve temizlendi. Kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.