Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu

Kamu işçileri ve 4/D'li sürekli işçilerin ilave tediye tarihleri belli oldu. Yılın ikinci yarısında ödenecek olan ilave tediyelerin 1. ve 2. taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre ilave tediyelerin 1. taksit ödemesi 28/01/2022 tarihinde, 2. taksit ödemesi ise 29/04/2022 tarihinde ödenecek.

Ayrıca söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara 2022 yılında 6772 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23.12.2022 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.