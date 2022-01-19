Kabine toplandı: Gündem Omicron
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Külliye'de yapılacak toplantının ana gündem maddesi, koronavirüste vaka sayılarının 70 binlere dayanmasından sonraki genel durum olacak
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 16:39
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.35'te başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerin doluluk oranları, illere göre vaka sayıları ve aşılama rakamları ile ilgili bir sunum yapacak. Bu doğrultuda mevcut tedbirler değerlendirilecek ve Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar çerçevesinde yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı gözden geçirilecek.
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