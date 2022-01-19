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Kabine toplandı: Gündem Omicron

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Külliye'de yapılacak toplantının ana gündem maddesi, koronavirüste vaka sayılarının 70 binlere dayanmasından sonraki genel durum olacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 16:39
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Kabine toplandı: Gündem Omicron

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.35'te başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerin doluluk oranları, illere göre vaka sayıları ve aşılama rakamları ile ilgili bir sunum yapacak. Bu doğrultuda mevcut tedbirler değerlendirilecek ve Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar çerçevesinde yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı gözden geçirilecek.

YENİ ADIMLAR MASADA

Toplantıda ekonomik gelişmeler de gündeme gelecek. Türkiye'nin yeni ekonomi modeli kapsamında alınan kararların yansımaları ve atılacak yeni adımların masaya yatırılacağı toplantıda, enflasyonla mücadele konusunda yol haritası da değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı alınan ve alınması gereken tedbirler de görüşülecek.

Toplantının diğer gündem maddeleri terörle mücadelede son durum ve Ermenistan'la normalleşme süreci olacak. Balkanlardaki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna gerilimi ile ABD'nin Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan Eastmed Projesi'nden desteğini çekmesinin ardından yaşanan gelişmeler de masada olacak.

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