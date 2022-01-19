Enerji krizi nükleeri yükseltiyor

Almanya gibi nükleer santrallerini kapatma kararı alan ülkelerde de elektrik fiyatları yükseldikçe nükleer enerjiye onay artıyor. Dünya Nükleer Birliğinin verilerine göre, 33 ülkede faaliyet gösteren 443 nükleer reaktör bulunuyor. Dünyanın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan bu reaktörler, toplam karbon salınımının yüzde 17'sini de engelliyor. Toplam elektrik üretiminde nükleer enerjinin payının yaklaşık yüzde 25'i bulduğu 10 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin ekimde Avrupa Parlamentosu'na sunduğu 'nükleer enerjiyi yeşil enerji olarak sınıflandırma' teklifi de Avrupa'nın karbon nötr hedeflerini gerçekleştirebilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte nükleere de ihtiyaç duyduğunu kanıtlıyor. Fransa başta olmak üzere, Macaristan, Polonya, Finlandiya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Romanya, Slovakya ve Slovenya gibi ülkeler, iş birliğinin artması halinde yakın zamanda yeni modern reaktörlerin inşa edilebileceği görüşünü savunuyor. Almanya, Fukushima'nın ardından kamuoyu baskısıyla nükleer enerjiden vazgeçme kararı almıştı. Ancak ülkenin mevcut enerji sorunları nükleere desteği artırıyor. Almanların yüzde 77'si elektrik fiyatlarındaki artışın durdurulmasını isterken, üçte biri bunun ancak nükleer enerji ile mümkün olabileceğine inanıyor.

AKKUYU 2023'TE DEVREYE GİRİYOR

Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum kapsamında yeşil bir ekonomiye geçiş için çalışma yürütülen Türkiye'de de elektrik talebinin artması bekleniyor. Türkiye'de karbon salımının yüzde 72,8'ini enerji sektörü oluşturuyor. İnşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) tamamlanmasının yanı sıra, ikinci ve üçüncü nükleer santrallerin yapımı ile ilgili planlar temiz enerji dönüşümünün önemli adımları olarak değerlendiriliyor. İnşaat sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar katkı sunması beklenen Akkuyu NGS'nin 2023'te faaliyete geçmesi planlanıyor. Akkuyu tam kapasite ile devreye girdiğinde tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacağı öngörülüyor.